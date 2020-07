Los brotes de coronavirus activos en España ya son 67

Las autoridades sanitarias españolas han contabilizado 118 brotes de coronavirus desde el pasado 11 de mayo, de los cuales 67 se mantienen activos. Así lo ha asegurado este miércoles el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, durante una entrevista en Catalunya Radio en la que ha especificado que los focos más preocupantes son "el de Lleida, en Cataluña, pero también el de A Mariña, en Galicia", recordando que "los dos han requerido confinamientos".

"Si volviera a haber una transmisión comunitaria que afectara a diferentes autonomías, no podemos descartar que se tuviera que decretar el estado de alarma", advirtió el ministro, subrayando no obstante que España no se encuentra ahora en ese escenario. "Brotes hay prácticamente en todas las comunidades autónomas y seguirá habiéndolos. Es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar", añadió.

"Una o varias vacunas" para el segundo trimestre de 2021

Illa también indicó que "probablemente el año que viene tendremos varias vacunas disponibles" y a ese respecto mencionó un acuerdo a nivel europeo para negociar con las compañías farmacéuticas que están trabajando para desarrollarlas. "Esto nos asegura una capacidad de negociación importante porque garantiza una distribución equitativa y cierra la vía a una carrera entre países para ver quién la tiene antes", explicó.

El ministro señaló "el segundo trimestre del año que viene" como el horizonte que maneja actualmente la comunidad científica para ultimar el desarrollo de vacunas seguras y efectivas contra el covid-19.

En paralelo, en otra entrevista para el canal Antena 3, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha afirmado que actualmente existen en España 12 proyectos de vacuna, de los cuales cinco ya tienen perfilado un prototipo. "A final de año podemos tener dosis de estas vacunas para iniciar los ensayos clínicos en los humanos", vaticinó Duque.