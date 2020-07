"La culpa es de Madrid, por eso queremos ser independientes": Torra ataca al Gobierno de España en pleno rebrote de casos de coronavirus en Cataluña

En el transcurso de una sesión monográfica en el Parlamento de Cataluña sobre la gestión de las residencias para ancianos y gente con discapacidad durante la pandemia de covid-19, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha culpado al Gobierno español de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Asimismo, el líder independentista ha eludido cualquier tipo de responsabilidad sobre los recientes rebrotes aparecidos en territorio catalán o sobre las numerosas muertes acaecidas en los citados centros para mayores desde el comienzo de la pandemia.

"La culpa es de Madrid, es evidente, por eso queremos ser independientes", llegó a decir Quim Torra, durante el transcurso de una acalorada discusión con el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, que acababa de reprocharle la ineficiencia del Ejecutivo catalán a la hora de controlar el rebrote de covid-19 surgido en la provincia de Lleida, uno de los más preocupantes de todo el territorio nacional.

Con relación a este asunto en particular, la responsable del área de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, también fue objeto de duras críticas desde la oposición: "Dijo el jueves que no le preocupaba Lleida, por la tarde que no necesitaba consejos; el viernes que no hacía falta confinar y el sábado lo hace, cuando hay gente de fin de semana y hay casos de transmisión comunitaria", le reprochó la también diputada socialista Assumpta Escarp.

Iceta señaló asimismo esta conducta errática del gobierno regional en la gestión del rebrote y recordó a Torra: "Usted criticó que el estado de alarma se decretara de un día para otro", estableciendo un claro paralelismo con lo decidido recientemente en el caso de Lleida.

Desviando todos los reproches

A pesar de que esta cadena de contagios se desató después del estado de alarma y, por lo tanto, con todas las competencias sanitarias devueltas ya a la Generalitat, Torra prefirió atacar al Gobierno español. "Algún día se sabrá, que en España hay el doble de muertos por Covid-19", llegó a decir el presidente catalán.

El PSC también reprochó al Ejecutivo de Torra la gestión de las residencias para ancianos, a lo que el presidente catalán respondió una vez más desviando el foco de la cuestión y refiriéndose de nuevo al Gobierno central: "No tenemos ni idea de lo que ha pasado en las residencias españolas, aún no tenemos los datos de lo que ha pasado", indicó a modo de crítica el máximo responsable de la Generalitat, obviando el hecho de que las mencionadas residencias son competencias de cada comunidad autónoma.

En cualquier caso, el discurso elusivo de Torra no ha evitado que la sesión se convirtiera en un aluvión de críticas contra su Gobierno, y en especial contra la consejera Alba Vergés, cuya dimisión fue reclamada en varias ocasiones.