Johnny Depp demanda a un diario británico por afirmar que agredía a su exesposa

Mientras The Sun sostiene que al actor causó "lesionas serias" a su exmujer, Depp insiste en que ella se inventó los hechos y es una persona "calculadora".

El Tribunal Superior de Justicia en Londres inició este martes un proceso contra el diario The Sun y su editor ejecutivo, Dan Wootton, tras la demanda del actor Johnny Depp, quien acusa al medio de libelo, reporta The Guardian. El arista niega las afirmaciones de The Sun de que ejerciera violencia física contra su exmujer, Amber Heard, e insiste que ella "inventó" estos hechos.

En su testimonio ante la corte, Depp declaró que era Heard quien empezaba las "peleas físicas" y que le golpeaba repetidamente en la cara, además de cortarle en un dedo tras lanzarle una botella de vodka. Además, describió a su exesposa como una persona "calculadora, con trastorno límite de personalidad" y narcisista.

El actor añadió también que tomó la decisión de divorciarse tras ver que ella o "probablemente uno de sus amigos" había defecado en su cama matrimonial, lo que, según Depp, Heard le dijo que había sido "una broma inofensiva".

La compañía News Group Newspapers, a la que pertenece el diario demandado, alegó que el artículo basado en los testimonios de Heard era "correcto" y sostuvo que el actor "golpeaba a su esposa", haciéndole "sufrir lesiones serias y ocasionalmente temer por su vida". Según su declaración, el conflicto se debe a que "la vida profesional de Heard", quien también es actriz, "chocó con el deseo de Depp de dominar la relación".

Durante la audiencia, Depp reconoció que consumía drogas y alcohol en exceso, tras ser mostrado un video grabado por Heard en el que el actor aparece rompiendo botellas o vasos en una cocina. Sin embargo, el artista negó que hubiera perdido el control de su comportamiento. "La violencia no es algo que iba buscando", subrayó.

El proceso continúa y se espera que Amber Heard también comparezca ante el tribunal para ofrecer su testimonio.