Patty Mills dona más de un millón de dólares de su salario en la NBA al movimiento 'Black Lives Matter'

El baloncestista australiano Patty Mills, de los San Antonio Spurs de la NBA, se comprometió este miércoles a donar su salario completo de los próximos ocho partidos en la NBA a movimientos sociales de su país natal.

"Me enorgullece decir que estoy tomando cada centavo de estos ocho partidos que estamos jugando, que serán 1.017.818 dólares y 54 centavos, y lo donaré directamente a 'Black Lives Matter Australia', 'Black Deaths in Custodia' y una campaña reciente que se llama 'We Got You', dedicada a acabar con el racismo en el deporte en Australia ", indicó Mills en un video publicado por su equipo de baloncesto en Twitter.

La NBA se prepara para reiniciar la temporada 2019-2020 a finales de julio en el complejo deportivo de Disney World en Orlando (Florida). 22 de los 30 equipos de la NBA comenzaron a llegar a Florida a finales de junio para iniciar su preparación previa a los partidos que restan de la fase clasificatoria y posteriormente dar paso a los 'playoffs'.

Los jugadores que decidan participar (no están obligados a viajar a Orlando y no serían sancionados) en lo que resta de la temporada bajo el nuevo formato estarán sujetos a pruebas médicas exhaustivas, cuarentenas de sus familias y reglas estrictas relacionadas con el comportamiento social.

Mills explicó que la oportunidad de ayudar a esta causa influyó en su decisión de jugar en Disney. "Jugaré en Orlando, porque no quiero dejar ningún dinero encima de la mesa que pueda llegar a comunidades negras", expresó.