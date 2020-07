Desarrollan una tecnología que hace a los aviones y buques invisibles al radar

El equipo científico ruso-italiano del Proyecto Anastasia –llamado así en homenaje a la gran duquesa del Imperio Ruso, Anastasia Románova– desarrolló una tecnología que permite hacer inrastreables las antenas de celular, incluidas las de 5G, así como mástiles de barcos, torres de aeropuertos y otros objetos metálicos alargados.

Los científicos desarrollaron una 'capa de invisibilidad' con la que se puede envolver dichos objetos y hacerlos indetectables para los sensores de cualquier radar. El elemento clave de la invención es un innovador metamaterial que suprime la respuesta eléctrica de todo objeto.

Según explicaron los científicos rusos en un comunicado, publicado este miércoles en el sitio web de la Universidad Nacional de Investigación Tecnológica de Moscú (MISiS, por sus siglas en ruso), "cualquier objeto metálico alargado tiene una respuesta —una señal que aparece en respuesta a un impacto— de tipo eléctrico". Para ocultar dicho objeto de los radares, es necesario que disperse la luz como un objeto con respuesta magnética, que en sí misma es muy débil.

"Hemos desarrollado un recubrimiento especial, basado en un difusor dipolo magnético ideal, que convierte un objeto metálico alargado con respuesta eléctrica en un objeto con respuesta magnética", dijo uno de los autores del trabajo, Alexéi Basharin, profesor asociado del Laboratorio de Metamateriales Superconductores del MISiS. Los detalles sobre la invención fueron compartidos en la revista científica Scientific Report.

El método puede ser aplicado en tecnologías de baja detectabilidad, o tecnologías furtivas, para hacer a los aviones y buques menos visibles al radar de un potencial enemigo. No obstante, no se reduce esto necesariamente al ámbito de la defensa. El nuevo metamaterial también puede ser útil para ocultar las antenas de los aeropuertos y las torres celulares a fin de que no interfieran con los radares de los aviones y las comunicaciones entre los operadores y los pilotos.

