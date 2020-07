López Obrador agradece a Trump no tocar el tema del muro fronterizo durante su visita a EE.UU.

No obstante, el mandatario mexicano aseguró que durante la cena hubo un comentario de Trump sobre el muro, pero no en tono ofensivo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que no tratara públicamente el polémico tema del muro fronterizo durante la reunión que sostuvieron esta semana en la Casa Blanca.

"Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias y que se buscara resolver las diferencias, que son propias de dos países vecinos, mediante el diálogo", indicó el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este viernes.

A pesar de que el tema del muro fronterizo no se tocó de manera pública, algunos medios señalaron que, de acuerdo con versiones de algunas personas que asistieron a la cena de gala ofrecida por Trump a la comitiva mexicana, el mandatario estadounidense hizo un comentario en tono de broma respecto a ese asunto.

"Fui tan disciplinado en la visita que ni siquiera hablé del muro", habría dicho Trump en la cena realizada a puerta cerrada.

En este sentido, el presidente mexicano confirmó que Trump realizó un comentario sobre el muro fronterizo durante la cena, aunque no en tono ofensivo.

"Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. En la cena sí hubo una expresión pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo. En lo público se abordó básicamente lo del tratado", dijo López Obrador, quien no explicó con detalle cuál había sido el comentario de Trump.

El titular del Ejecutivo mexicano viajó esta semana a Washington, en su primera gira internacional, para reunirse con Trump con motivo de la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC, impulsado de manera conjunta por México, EE.UU. y Canadá.

El encuentro generó gran expectativa, entre otras cosas, debido a las recurrentes polémicas retóricas en que suelen verse involucrados ambos mandatarios.