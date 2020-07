"Obviamente, no": El principal epidemiólogo de EE.UU. sale al paso del comentario de Trump de que el 99 % de los casos de covid-19 son "inofensivos"

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, ha refutado en una entrevista la afirmación del presidente Donald Trump acerca de que el 99 % de los casos de coronavirus son "inofensivos", afirmando que "obviamente, no es el caso".

"Estoy tratando de averiguar de dónde sacó ese número el presidente", confesó Fauci en declaraciones a The Financial Times. En este sentido, el especialista sugirió que alguien le dijo a Trump que la mortalidad general es de alrededor del 1 %, por lo que interpretó "que el 99 % no es un problema", cuando, en realidad, "obviamente, ese no es el caso", aseguró.

Fauci, quien no ve a Trump en persona desde el pasado 2 de junio, aseveró durante la entrevista que no sería una exageración decir que "tenemos un problema grave en este momento", en referencia a la situación con la pandemia.

Los comentarios del principal epidemiólogo de EE.UU. surgen en medio de su creciente distanciamiento público con Trump. Mientras el mandatario norteamericano ha estado tratando de minimizar el impacto del virus, Fauci y otros numerosos expertos han advertido del peligro de que los brotes empeoren en todo el país.

En una entrevista a Fox News, Trump calificó este jueves a Fauci de "buen hombre", si bien destacó que "ha cometido muchos errores". En este sentido, el mandatario puso como ejemplo los consejos cambiantes de los expertos sobre las mascarillas.

