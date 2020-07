VIDEO: Un policía golpea, arrastra y pisa el cuello de una mujer negra en las calles de Sao Paulo

La imagen de un policía pisando el cuello de una mujer negra en Sao Paulo ha generado un gran malestar en Brasil. El episodio recuerda al homicidio por asfixia en junio del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Mineápolis (EE.UU.), quien le colocó la rodilla en el cuello durante más de ocho minutos.

En un video publicado el fin de semana por TV Globo, se ve al policía descargando todo el peso de su cuerpo sobre el cuello de la víctima, de 51 años. Según G1, la imagen es del pasado 30 de mayo, cuando los bares y restaurantes tenían prohibido la apertura por la pandemia del coronavirus. El comercio de la mujer estaba abierto y un hombre paró el coche con el sonido a todo volumen. Los vecinos llamaron a la Policía.

É o Brasil. Policial Militar PISANDO NO PESCOÇO de uma mulher negra de 51 ANOS, desarmada. A mulher em questão, dona de bar, viúva, com cinco filhos, foi agredida após PEDIR ao policial que parasse de bater no amigo. Ela recebeu 3 SOCOS e desmaiou 4 VEZES .pic.twitter.com/dYmJJ3QRRE — ARTHUR (@anthunesarth) July 13, 2020

En la imagen se ve a un policía apuntando con un arma a un hombre, mientras que otro joven graba la situación. "Pedí al policía que parase y me empujó. Me dio tres golpes, me hizo tropezar para derribarme, me rompió la tibia", explica la comerciante.

Y añade: "Me golpeó y cuanto más luchaba, más apretaba su bota alrededor de mi cuello". Después, el policía arrastra a la mujer hasta la calzada. La víctima asegura que durante la agresión llegó a desmayarse en cuatro ocasiones.

"Conducta inaceptable"

En el informe policial, los agentes señalan que ella usó una barra de hierro para golpearlos en la cabeza. Se le acusa de "desacato, lesión corporal, desobediencia y resistencia".

La mujer, que niega la versión de la policía, fue conducida a un hospital con heridas en la cara y en la espalda y una pierna rota.

El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, calificó de "inaceptable" la conducta de los policías y apuntó que las imágenes causan "repulsión". "Los policías militares que agredieron a una mujer en Parelheiros, en la capital de Sao Paulo, ya fueron suspendidos y responderán a una investigación", aclaró.