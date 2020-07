Encuentran un cuerpo en el lago de California donde desapareció la actriz Naya Rivera

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura (California) comunicó este lunes que se encontró un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció la actriz estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel de Santana López en la serie 'Glee'.

Las autoridades no detallaron la identidad, solo afirmaron que el operativo para recuperar el cuerpo "está en curso".

Anteriormente, la sargento Shannon King apuntó que las autoridades creen que la actriz, de 33 años, todavía se encuentra en el lago. "No hay evidencias que demuestren que ella salió del agua. Parece ser al 100% solo un trágico ahogamiento", afirmó. King detalló que el lago Piru no no tiene "la típica agua cristalina; esta es agua turbia y fría".

El pasado miércoles, Rivera alquiló un bote para navegar con su hijo de cuatro años. Horas después de que salieran del embarcadero, el personal de la empresa de alquiler empezó a buscarlos y encontró la barca a la deriva con el niño dormido a bordo. El menor dijo a la Policía que salieron a nadar, pero su madre no había regresado al bote.