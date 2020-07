El jefe de la OMS distingue cuatro escenarios del desarrollo del brote de coronavirus en distintos países del mundo

Aunque "no habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible", el objetivo global es "llegar a una situación sostenible sin cerrar nuestras vidas por completo", sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, este lunes clasificó en cuatro categorías las respuestas que los distintos países del mundo han dado a la pandemia de covid-19.

La primera hace referencia a "varios países de la región del Mekong, el Pacífico, el Caribe y África", donde los Gobiernos "respondieron rápida y efectivamente a los primeros casos".

"Los líderes de esos países tomaron el mando de la emergencia y se comunican de manera efectiva con la población sobre las medidas que deben tomarse. Persiguen una estrategia integral para encontrar, aislar y atender casos y rastrear y poner en cuarentena los contactos", precisó Ghebreyesus durante una conferencia de prensa en línea.

En cuanto a la segunda categoría, en ella se encajan "muchos países de Europa y otros lugares", que lograron establecer el control de la pandemia después de que el número de infectados aumentara. Según el jefe de la OMS, eso fue posible gracias a "una combinación de liderazgo fuerte y adhesión de las poblaciones a medidas clave de salud pública".

Por otro lado, se pueden distinguir dos categorías de países cuyas respuestas al virus no han sido eficaces. Una de ellas la constituyen "los países que superaron el primer pico del brote, pero aliviaron las restricciones [y] ahora están luchando con nuevos picos y aceleración de los casos". Como resultado, "puede parecer que […] pierden los avances que lograron, al no implementar o no respetar medidas probadas para reducir el riesgo [de transmisión]".

Finalmente, una cuarta situación se observa en "países que están en la fase de transmisión intensa del brote". "Estamos viendo esto en las Américas, el sur de Asia y varios países de África", informó Ghebreyesus, que comunicó que "el epicentro del virus sigue estando en las Américas, donde se han registrado más del 50% de los casos del mundo".

Hablando del futuro de la pandemia, el director de la OMS sostuvo que ahora el objetivo global es "llegar a una situación sostenible en la que tengamos un control adecuado de este virus sin cerrar nuestras vidas por completo o sin sacudidas de encierro a encierro".

"No habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible, pero hay un mapa de ruta para una situación en la que podamos controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas", reiteró Ghebreyesus.