Bolsonaro afirma que volverá al trabajo si da negativo al covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que el 7 de julio dio positivo al coronavirus, dijo este lunes que se encuentra bien y que planea regresar al trabajo si su nuevo test da negativo a la infección.

"Mañana me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus. La respuesta debería salir en unas pocas horas. Espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa. Me siento bien", afirmó el mandatario en una entrevista a CNN Brasil.