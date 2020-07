VIDEO: Filtran el interrogatorio de Tomás Zerón, prófugo de la justicia mexicana, a un presunto involucrado en el caso Ayotzinapa

Un video filtrado a varios medios mexicanos muestra al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, durante el interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, alias 'El Cepillo', integrante del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En el video, grabado en enero de 2015, se muestra a El Cepillo sentado en una silla, sin camisa, esposado y con la cabeza cubierta con una tela negra, mientras Zerón encabeza el interrogatorio sobre el paradero de los normalistas.

"A la primera mamada te mato, güey", dice Zerón al presunto criminal.

En este video se ve a Tomás Zerón interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, integrante de Guerrero Unidos, en enero de 2015. "El Cepillo" aparece esposado, sin camisa y con la cabeza cubierta mientras Zerón le hace preguntas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. pic.twitter.com/y41Gm3kFhs — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 13, 2020

En el video, el presunto delincuente emite varios quejidos y muestra dificultad para articular palabras, tras haber sido aparentemente torturado.

"Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas se acabó el tema y empezamos. Tú dinos cómo quieres que vayamos avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te la pongas difícil", agrega el exjefe policiaco, actualmente prófugo de la justicia.

En 2017, El Cepillo dijo públicamente que durante el interrogatorio lo golpearon en la pierna, le dieron toques eléctricos en los testículos y golpes con un arma en la cabeza.

"Me obligaron a decirlo. Me golpearon hasta que les jurara que iba a decir lo que ellos me dijeran", dijo El Cepillo en entrevista con Milenio.

De acuerdo con la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, El Cepillo habría ordenado asesinar a los estudiantes.

La investigación contra Zerón

Zerón estuvo a cargo de investigar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de hacer una investigación paralela del caso por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó la manera en que Zerón sembró evidencia en el río San Juan, ya que un video lo muestra con una bolsa negra, un día antes de que fuera reportado el hallazgo de restos óseos pertenecientes al normalista desaparecido Alexander Mora.

La actual Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra Zerón, quien se encuentra prófugo en Canadá. Las autoridades mexicanas ya han iniciado el proceso de extradición con aquel país, según reconoció en días recientes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

La Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, integrada por encargo del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a inicio de su mandato, ha resaltado la necesidad de volver a investigar el caso, luego de que se demostrara que la llamada "verdad histórica" construida por la administración de Peña Nieto estuvo basada en confesiones bajo tortura.

Esto provocó que 78 de 142 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas quedaran en libertad, tras alegar violaciones de la autoridad durante el proceso judicial.

En las últimas semanas el caso Ayotzinapa ha dado un vuelco, luego de que la FGR confirmara el hallazgo de restos óseos del normalista desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, localizados en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.

Las autoridades mexicanas también detuvieron el 1 de julio a José Ángel Casarrubias Salgado 'El Mochomo', uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes.

El Mochomo habría sido puesto en libertad luego de que sus abogados sobornaran a la juez que ordenó su liberación, de acuerdo con audios filtrados a la prensa. El presunto delincuente volvió a ser detenido en cuanto fue liberado.

De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, la FGR ha documentado la participación directa de elementos del Ejército Mexicano en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Según el expediente AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014, los militares detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y disolvió en ácido.

El presidente López Obrador se ha comprometido a resolver el caso Ayotzinapa, que ha calificado como un asunto de Estado y ha sido investigado en colaboración con los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.