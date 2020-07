Ivanka Trump lanza una campaña que invita a los desempleados a encontrar "algo nuevo" en que trabajar y las críticas en la Red no se hacen esperar

Ivanka Trump presentó este martes una campaña respaldada por la Casa Blanca que incentiva a buscar nuevas alternativas de empleo a quienes han quedado sin trabajo a raíz de la pandemia de coronavirus. Bajo el lema 'Find Something New' ('Encuentra algo nuevo') y con el apoyo de las compañías Apple e IBM, la propuesta está enfocada en trabajadores con educación media básica, estudiantes y demás ciudadanos afectados laboralmente por la crisis sanitaria, recoge la agencia AP.

De acuerdo con un tuit de la hija mayor y asesora del presidente de Estados Unidos, la propuesta pretende "desafiar" a los programas universitarios de dos y cuatro años de duración bajo la premisa de que no son la única opción para adquirir las habilidades necesarias para acceder a un trabajo. En su comentario, Ivanka incluyó un mensaje de la periodista y excandidata demócrata al Congreso de EE.UU., Krystal Ball, en el que opina que el problema no es la pandemia y el cierre masivo de negocios, sino que "la gente no quiere trabajar".

En general, la iniciativa llama a los desempleados a emprender una "nueva trayectoria" y espera "facilitar" el regreso al mercado laboral. Alienta la capacitación basada en el desarrollo de capacidades y habilidades y los cargos y oficios donde los solicitantes no están obligados a contar con un título universitario. En la página oficial del proyecto se ofrecen enlaces e información sobre opciones de educación y capacitación, así como herramientas para el aprendizaje virtual y en línea.

Mala acogida

No obstante, la publicidad alrededor de 'Find Somenthing New' no fue acogida con buenos ojos en las redes sociales. Los usuarios en Internet consideran la estrategia inadecuada para fomentar alternativas en este momento, cuando el país continúa cerrado, muchas empresas han caído en bancarrota y más de 136.000 estadounidenses han fallecidos a consecuencia del virus.

"Sé que estás sufriendo. Tus abuelos están muertos por el virus, no estás trabajando y tus hijos se verán obligados a volver a escuelas infectadas por el virus. Pero no te preocupes, tenemos un plan: 'encuentra algo nuevo'", criticó con sarcasmo un internauta.

Algunos internautas ven al eslogan como una versión moderna de la frase "¡que coman pasteles!", que se le atribuye a la reina consorte de Francia, María Antonieta, quien supuestamente la pronunció tras saber que los campesinos no tenían pan. Es una expresión que se traduce como una muestra de indiferencia e insensibilidad para con la difícil situación de otros.

"La respuesta de la Casa Blanca para la gente que perdió el trabajo: 'Encuentra algo nuevo'. Creo que encontramos el 'que coman pastel' moderno", escribió un usuario en Twitter.

Otros aprovecharon la frase de la campaña para atacar directamente a la hija del presidente Donald Trump. "Ivanka tendrá que 'encontrar algo nuevo' cuando su padre pierda su reelección en noviembre", "sospecho que muchos estadounidenses encontrarán algo nuevo este noviembre, incluyendo a un presidente que no pone a su hija princesa mimada en un trabajo del Gobierno", fueron algunos comentarios al respecto.