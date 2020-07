FOTOS: Hallan en Polonia una fosa común de paracaidistas nazis

Una tumba colectiva de 18 soldados alemanes fue descubierta cerca del pueblo de Kozlice, en el suroeste de Polonia. El Laboratorio de Investigaciones Históricas y Arqueológicas POMOST, responsable del hallazgo, publicó en su página de Facebook las fotografías de la fosa y los objetos encontrados dentro de ella.

Entre estos objetos hay petacas, cascos y dagas, además de fragmentos metálicos con el emblema de la Luftwaffe —la Fuerza Aérea del Tercer Reich—, que contenía la esvástica. Tres etiquetas de identidad permitieron establecer que los soldados enterrados eran paracaidistas.

Además, en la fosa se encontraron al menos dos condecoraciones, una de ellas una Cruz Española, la medalla que se entregaba a los alemanes que participaron en la Guerra Civil en el país ibérico al lado del general Franco.

Durante la guerra, en el área de los hallazgos—que entonces se consideraba alemana y no polaca— se ubicaba una base aérea alemana, que fue liberada por las tropas soviéticas en enero de 1945.

Según explicó al portal polaco The First News el presidente de POMOST, Tomasz Czabanski, cerca de Kozlice "pasaban muchas cosas. Se han descubierto muchas tumbas individuales en esta área. […] Todavía hay muchas tumbas no descubiertas".

