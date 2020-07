Trump afirma que "ha convencido a muchos países" para vetar la participación de Huawei en la construcción de las redes 5G en sus territorios

"Si quieren hacer negocios con nosotros, no pueden usarlo", declaró el presidente de EE.UU. durante una rueda de prensa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que él mismo ha convencido a varios países de no tener negocios con la compañía china Huawei Technologies a la hora del lanzamiento de la red 5G en sus territorios.

"Convencimos a muchos países, y lo hice yo mismo en su mayor parte, para no usar Huawei, porque pensamos que es un riesgo de seguridad. Es un gran riesgo de seguridad", declaró el mandatario durante una rueda de prensa.

El inquilino de la Casa Blanca les planteó a los aliados de Washington un ultimátum: no permitir que Huawei ingrese a sus mercados 5G o cortar sus lazos comerciales con EE.UU. "Persuadí a muchos países de no usar [Huawei]. Si quieren hacer negocios con nosotros, no pueden usarlo", dijo Trump.

El presidente norteamericano mencionó específicamente al Reino Unido, que inicialmente autorizó un papel limitado de Huawei en el lanzamiento del 5G en el país, pero este martes anunció que prohibirá la compra de nuevos equipos producidos por la empresa china a partir del 31 de diciembre. Además, los equipos y componentes de Huawei ya instalados en las redes 5G en territorio británico serán retirados para el año 2027.

Huawei se encuentra inmerso en un enfrentamiento con Washington, que lo acusa de espiar para el Gobierno de China a través de sus dispositivos, algo que la compañía desmiente.

En mayo del pasado año, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Asimismo, el Departamento de Comercio de EE.UU. incluyó en su 'lista negra' a Huawei.