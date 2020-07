China dice que actuará para proteger sus intereses tras la prohibición de Huawei por Reino Unido

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, ha declarado en una rueda de prensa este 15 de julio que Pekín se opone firmemente a la decisión del Gobierno británico de eliminar de sus redes 5G todos los equipos producidos por Huawei, por lo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses.

"No es un problema relacionado con una compañía o una industria, sino un problema que fue altamente politizado", ha subrayado la vocera, indicando que los recientes comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en los que decía que él mismo había convencido a varios países de no tener negocios con la compañía china demuestran que "la prohibición de algunos países de Huawei [...] no tiene nada que ver con la seguridad nacional".

Este martes, el Reino Unido anunció que prohibirá la compra de nuevos equipos para redes 5G producidos por Huawei a partir del 31 de diciembre, mientras que los equipos y componentes de la compañía china ya instalados en las redes 5G en territorio británico serán retirados para el año 2027.

Por su parte, Trump afirmó este martes: "Convencimos a muchos países, y lo hice yo mismo en su mayor parte, para no usar Huawei, porque pensamos que es un gran riesgo de seguridad".

