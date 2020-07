¿Agente libre, regreso a la UFC o cambio a la WWE? Paige VanZant, ante un futuro incierto tras su última derrota en el octágono

La estadounidense Paige VanZant, que es una de las luchadoras más populares de las MMA, perdió la última pelea estipulada en su contrato con la UFC. En el primer asalto del combate, disputado en Abu Dabi el 11 de julio, fue derrotada por la brasileña Amanda Ribas, y ahora no está claro qué le espera en el futuro.

VanZant, que tiene mucho más éxito en Instagram que dentro del octágono, acudió precisamente a esta red social para felicitar a su rival y arrojar luz sobre su próximo paso.

"Felicidades a Amanda por una actuación tan increíble. Fue realmente un honor compartir el octágono contigo", publicó VanZant. "En cuanto a mí, me levantaré como siempre. No puedo esperar para ver a dónde me llevará Dios".

A su vez, en una entrevista con MMA Fighting la semana pasada, VanZant se declaró descontenta con el salario que recibe en la UFC, aunque afirmó "no tener nada en contra de la empresa". Ante estas declaraciones, y luego de su derrota ante Ribas, el presidente de la empresa, Dana White, aseguró que, con tales quejas y actuación "inconsistente" en el octágono, la luchadora "debería probar" ser agente libre.

De ser esta su última pelea en la UFC, podrían abrirse las puertas de otras ligas para VanZant, por ejemplo, de Bellator o ONE Championship. Sin embargo, todo podría cambiar si llega a un nuevo acuerdo con la empresa.

¿Un posible paso a la lucha libre?

Por otra parte, se especula que podría abandonar las artes mariales mixtas para unirse a la WWE. Estos rumores empezaron a circular, luego de que la comentarista de esta empresa, Renee Young, preguntara en Twitter cuán alta sería la posibilidad de "ver a VanZant en el ring de la WWE". Entre los que le respondieron estuvo el reconocido periodista especializado en lucha libre Dave Meltzer, quien aseguró que sí es posible, dado que hace un par de años la luchadora ya mantuvo una reunión con los ejecutivos de la empresa y se declaró lista para unirse a su división femenina, pero en esa ocasión nada se concretó por las obligaciones de VanZant en el marco de su contrato con la UFC.

De momento solo se trata de rumores, similares a los que surgieron en torno a otra exestrella de la UFC, el irlandés Conor McGregor. Luego que anunciara -ya por tercera vez- el fin de su carrera a inicios del junio, una de las versiones que surgieron acerca de su futuro es que podría unirse a la WWE. Cabe destacar que esta empresa ya cuenta con deportistas que se han probado tanto en la lucha libre como en las MMA, como Shayna Baszler, Brock Lesnar y Bobby Lashley, entre otros.