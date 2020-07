"Más rápido es siempre mejor": Pompeo comenta la decisión de Reino Unido de eliminar a Huawei de sus redes 5G

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en una rueda de prensa de este 15 de julio aplaudió la decisión del Gobierno británico de eliminar de sus redes 5G todos los equipos producidos por Huawei, afirmando que actuar "más rápido es siempre mejor".

Este martes, Londres anunció que prohibirá la compra de nuevos equipos para redes 5G producidos por Huawei a partir del 31 de diciembre, mientras que los equipos y componentes de la compañía china ya instalados en las redes 5G en territorio británico serán retirados para el año 2027.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que Washington convenció "a muchos países [...] para no usar Huawei, porque pensamos que es un gran riesgo de seguridad". Además, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que les había planteado a los aliados de Washington un ultimátum: no permitir que Huawei ingrese a sus mercados 5G o cortar sus lazos comerciales con EE.UU. "Persuadí a muchos países de no usar [Huawei]. Si quieren hacer negocios con nosotros, no pueden usarlo", dijo Trump.

Asimismo, Pompeo ha anunciado que su Gobierno impondrá restricciones de visado contra miembros de compañías tecnológicas chinas que asistan a los "regímenes represivos" en sus abusos de los derechos humanos.

"El Departamento de Estado introducirá restricciones contra individuos responsables de facilitar abusos de derechos humanos, incluidos los empleados de compañías tecnológicas chinas implicadas en el suministro de equipos de vigilancia a los regímenes represivos", escribió Pompeo en su cuenta oficial en Twitter.