VIDEO: Graban a una pareja acosando a un vendedor callejero de origen hispano por tratar de vender fruta en EE.UU.

Una pareja de Canyon Country (California, EE.UU.) fue filmada el pasado domingo acosando a un vendedor callejero de origen hispano por tratar de vender fruta en el área.

La pareja afirmaba que el puesto de frutas era "ilegal" y exigió que el vendedor se marchara. Fueron identificados por la emisora KHTS como Mike Foster y Renee McAlonis, propietarios del restaurante Bergie's Bar and Grill, que se encuentra cerca del puesto La Palma Fresh Fruit.

"Lárgate de aquí. [...] No estamos en un gueto de mierda, tienes que quitar esto de aquí", espeta el hombre.

"¿Dónde está tu permiso de sanidad? ¿Dónde está tu permiso de venta? Demuestra que pagas impuestos", señala luego Foster. McAlonis, por su parte, permanece dentro de un coche durante la mayor parte del video.

Unos momentos más tarde acudió al lugar la Policía, aparentemente llamada por la pareja, para advertir al vendedor. De acuerdo con las leyes de California, los vendedores ambulantes deben contar con un permiso de sanidad válido. Además, actualmente tienen que proporcionar acceso a instalaciones de lavado de manos y desinfectante.

Posteriormente, el vendedor acosado relató a KHTS que sintió miedo en el momento en que la pareja se acercó a su puesto de frutas.

"La señora dijo que no podíamos vender porque no pagamos impuestos y porque somos de México", dijo la sobrina del vendedor, que hacía de traductora. Sin embargo, esta parte de la conversación no aparece en el video difundido en las redes sociales.

"Teníamos agua para que los clientes se lavaran las manos, y ellos la tiraron al suelo", agregó la mujer.

Desde que se ha viralizado el video del incidente, la página del restaurante de la pareja en el portal Yelp fue inundada con fuertes críticas, por lo que eventualmente fue suspendida.

Entre tanto, cientos de personas acudieron este lunes a La Palma Fresh Fruit a comprar fruta fresca para apoyar el negocio, informa el portal The Signal. "Hemos estado aquí desde las 13:00 horas y hemos tenido entre 400 y 500 clientes. Se siente muy bien ver todo el apoyo de la comunidad. Gracias", señaló uno de los vendedores.