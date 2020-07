Observan una súper llamarada en una enana roja de la constelación de Leo

El nuevo telescopio Seimei, ubicado en Okayama (Japón), permitió a los astrónomos de la Universidad de Kioto y el Observatorio Astronómico Nacional de ese país observar 12 fenómenos de llamaradas estelares en AD Leonis, una estrella enana roja situada a unos 16 años luz de distancia en la constelación de Leo. Una de esas erupciones fue 20 veces más grande que las emitidas por nuestro propio Sol.

"Las llamaradas solares son explosiones repentinas que emanan de la superficie de las estrellas, incluido nuestro propio Sol. En raras ocasiones ocurre una súper llamarada extremadamente grande. Esto produce tormentas magnéticas masivas que, cuando se emiten desde nuestro Sol, pueden afectar la infraestructura tecnológica de la Tierra", explicó Kosuke Namekata, uno de los autores del estudio, publicado en Publications of the Astronomical Society of Japan.

Kazunari Shibata, otro autor del estudio, dijo que "más información sobre estos fenómenos estelares fundamentales ayudará a predecir súper llamaradas y posiblemente mitigar el daño de las tormentas magnéticas en la Tierra".

