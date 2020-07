El mensaje de Meghan Markle a las jóvenes: "Los que están en los lugares de poder dependen de ti más de lo que tú dependes de ellos, y lo saben"

Meghan Markle participó este martes en la cumbre virtual Girl Up Leadership Summit 2020, su primer evento desde que renunció junto con su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra, a sus obligaciones y privilegios en la Corona británica.

El discurso de la duquesa de Sussex –a parte de abarcar temas como el feminismo, la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres de todo el mundo– trató sobre los líderes mundiales.

"Quiero compartir algo contigo", comenzó Markle. "Los que están en los pasillos y lugares de poder, desde los legisladores y líderes mundiales hasta los ejecutivos, todos ellos dependen de ti más de lo que tú dependerás de ellos. Y esta es la cosa: ellos lo saben", declaró al público y añadió que algunos de los políticos mencionados "no escuchan hasta que necesitan hacerlo".

Además, la duquesa subrayó que las jóvenes "están marcando las pautas para una humanidad equitativa", y los políticos lo saben. "Esta es una humanidad que las necesita desesperadamente para empujarla, para empujarnos con fuerza en una dirección más inclusiva, más justa y más empática", afirmó Markle, instando a "estar a cargo" del debate sobre la justicia racial, el género, el cambio climático, la salud mental y el bienestar, sobre el compromiso cívico y el servicio público.

Al final de su discurso, aceptó que "a veces no es fácil saber qué hacer" y pidió no "caer en el error de creer que no hay respuestas". "No subestimen la habilidad que tienen para superar el miedo", concluyó.

