Un lagarto gigante es atrapado por el presentador televisivo Frank Cuesta después de que se comiera uno de sus pavos de seis kilos de peso (VIDEO)

El herpetólogo español Frank Cuesta, presentador del programa televisivo 'Wild Frank', logró capturar un varano de gran tamaño luego de que el reptil se comiera un pavo de casi seis kilos de su protectora de animales, ubicada en Tailandia.

"Se nos ha comido varios patos, gallinas y ha sido imposible pillarlo" durante tres años, contó tras haber logrado por fin atrapar al "bicho". "Es un lagarto monitor de agua, 'toahea', en tailandés, como un [dragón de] Komodo", detalló.

Según se puede ver en el video subido a su canal de YouTube este miércoles, el reptil fue hallado en un arroyo que pasa junto a la protectora propiedad del especialista, quien para poder capturarlo y encerrarlo en una jaula debió arrojarse al agua y necesitó de la ayuda de su hijo Zape, ya que el animal tenía un peso de unos 40 kilos.

"Se ha comido un pavo, sabíamos que estaba por aquí, porque lo matan, lo empiezan a comer y no se lo llevan, lo dejan ahí", dijo, a la vez que explicó que el lagarto monitor "no muerde, intenta, pero no pega mordiscos", aunque tiene fuertes y afiladas garras.

Las aves no fueron los únicos animales que mató el varano, ya que Cuesta recordó que este había mordido también a su perra Pretty, causándole una infección que acabó con su vida tres semanas después.

Un problema de espacio

Tras encerrar al reptil en una jaula, contó que su intención es devolverlo a su hábitat natural: "Va a estar en cuarentena 24 horas y sale directo para la selva".

"Si no lo cogemos nosotros, lo va a matar alguien, cualquier vecino. Están construyendo, tenía menos espacio, por eso venía más", comentó, antes de explicar que "muchísimos animales se meten en problemas porque no tienen espacio", por lo que se acercan a las zonas pobladas, en las que "dañan a otros animales o al humano". "Es nuestra culpa. El mayor problema que tienen los animales es el espacio", concluyó.