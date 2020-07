FOTOS: Subastan un raro modelo de Chevrolet Camaro que fue olvidado 20 años en un garaje y "todavía huele como nuevo"

Se trata de un Camaro Pace car Z28 de 1993, cuyo dueño original falleció en el año 2000. Fue comprado entonces a su esposa y su poseedor decidió no moverlo.

Un Chevrolet Camaro en perfecto estado permaneció en un garaje de California por dos décadas. El deportivo, de edición limitada, no ha sido movido desde entonces y, a pesar de la gruesa capa de polvo que lo cubre, "todavía huele como nuevo", asegura su dueño, quien actualmente lo está subastando en el sitio de comercio electrónico Ebay.

De acuerdo con la oferta, se trata de un Camaro Pace car Z28 del año 1993, cuyo dueño original falleció en el 2000. Fue comprado entonces a su esposa y su poseedor decidió no moverlo. "Todo es 100 % de fábrica y original (...) No he intentado prender el motor porque tiene gasolina de hace 20 años", afirma el subastador.

A excepción de los neumáticos, que fueron reemplazados por unos idénticos debido a su deterioro, todos sus demás componentes, incluyendo la pintura de la carrocería y el tapizado, son los originales. Su interior esta en "excelente forma", siendo el único problema una mancha de suciedad en el asiento del conductor. "Este es un Camaro superraro, del cual solo se fabricaron 625", subraya el anuncio de eBay.

Este Camaro Z28 cuenta con un motor V8 de 5,7 litros y 275 caballos de fuerza que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 6,1 segundos. Hasta la publicación de este artículo la puja por el deportivo alcanzaba los 16.000 dólares.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!