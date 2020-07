Brasil reporta 34.177 nuevos casos de coronavirus y otras 1.163 muertes en la última jornada

❗Atualização 17/07 do #PainelConass Covid-19:Casos34.177 casos no último período2.046.328 casos acumuladosÓbitos1.163 óbitos no último período77.851 óbitos acumuladosO painel é atualizado todos os dias, às 18h. Acesse: https://t.co/WnkHtUefQJ