Dos peluqueras infectadas con coronavirus usaron mascarillas y no contagiaron a ninguno de sus 139 clientes

Dos empleadas de una peluquería de la ciudad estadounidense de Springfield, en Misuri, se infectaron con el coronavirus pero siguieron trabajando usando mascarillas protectoras. Los autores de un estudio publicado esta semana en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sospechan que protegerse con el cubrebocas ayudó a prevenir el contagio de los 139 clientes con los que tuvieron trato.

La investigación señaló que una de las peluqueras presentó síntomas de una enfermedad respiratoria el pasado 12 de mayo, pero continuó trabajando con clientes durante ocho días, hasta que dio positivo por coronavirus. Su compañera enfermó pocos días después, el 15 de mayo, y también siguió trabajando durante más de una semana.

Durante ese período entraron en contacto con 139 clientes, un contacto que se prolongó entre 15 y 45 minutos. Después de que se conociera que las peluqueras estaban infectadas a los clientes se les pidió mantenerse aislados durante 14 días, y al término de ese periodo se descubrió que ninguno de ellos se había infectado.

Tanto las autoridades locales como la dirección del salón de peluquería obligan a los trabajadores y a los clientes a utilizar aparatos de protección respiratoria o mascarillas o a cubrirse la boca y la nariz con alguna tela; en opinión de los autores del estudio, esas medidas "probablemente mitigaron la propagación del SARS-CoV-2".

"Las ordenanzas de la ciudad y la política de la compañía podrían tener algo que ver en la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 durante estas exposiciones", reza el texto.

Al mismo tiempo, los científicos precisaron que no se puede hablar con certeza de que la falta de nuevas infecciones se deba únicamente al uso de mascarillas y no a otros factores, como el uso de guantes o la limitación de la lista de servicios. También sugirieron que es posible que algunos de clientes se infectaran pero no presentaran síntomas.

