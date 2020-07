El presidente de la Generalitat de Cataluña estudia denunciar al rey emérito Juan Carlos I por "prácticas corruptas"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anunció este 19 de julio que ordenó estudiar la presentación de una denuncia contra el rey emérito de España, Juan Carlos I, la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein y otras personas que "hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas en las que presuntamente habría estado involucrado el anterior jefe del Estado español".

"El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la corrupción se debe perseguir con independencia de quién participe y recordó que todo el mundo es igual ante la ley", reza un comunicado de la oficina de Torra. En ese contexto, precisó que "no se puede mirar hacia otro lado ante hechos tan graves de los que presuntamente serían responsables no solo el rey emérito, sino un grupo relevante de personas que no cuentan con inviolabilidad".