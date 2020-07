Limpia un lugar en el bosque para poder sentarse y encuentra una espada prusiana del siglo XIX (FOTO)

Un habitante la ciudad polaca de Swiebodzice encontró un sable del siglo XIX, durante un paseo por el bosque con su familia.

Tomasz Wierzbicki estaba limpiando de hojas un lugar cerca de un arroyo para que su familia pudiera sentarse, cuando encontró una espada, que a primera vista le pareció la raíz de un árbol. "Resultó ser una espada, hundida verticalmente en el suelo. Por un instante no me pude mover. Según mi esposa, parecía que hubiera visto un fantasma", contó a The First News.

El hombre pensó que era una espada nazi de la época cuando Swiebodzice era parte del Tercer Reich. Pero al entregarla a las autoridades locales, se enteró de que era mucho más antigua. Resultó ser un sable prusiano del siglo XIX y no se sabe cómo terminó en Swiebodzice. El empleado de la asociación histórica local, Bogdan Mucha, estima que pudo pertenecer a un oficial del 42º Regimiento de Artillería de campo, que estaba estacionado en una ciudad cercana.

Alentado por su hallazgo, Wierzbicki dijo que planea buscar más tesoros escondidos en la ciudad junto con la asociación histórica local.