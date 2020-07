Un estudio muestra que el covid-19 ha desatado una "ola de dolor" en EE.UU.

Más de 1,2 millones de estadounidenses han perdido a un familiar cercano víctima del covid-19, una cifra que deja claro que la enfermedad no solo afecta a quienes la contraen.

Un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que la pandemia del covid-19 ha generado una "ola de dolor" en EE.UU., ya que más de 1,2 millones de estadounidenses han perdido a un familiar cercano por la enfermedad.

Aplicando un indicador llamado 'multiplicador de duelo', los investigadores encontraron que, en promedio, cada muerte del covid-19 corresponde a aproximadamente nueve personas que han perdido a un familiar. Así, las 138.000 vidas perdidas corresponden a unos 1,22 millones de personas que han perdido a un ser querido, y eso sin contar un posible círculo de amigos.

"Ya más de un millón de estadounidenses tendrán siempre un vacío en su familia. En solo unos pocos meses, más de un millón de estadounidenses han experimentado una pérdida irremplazable que no solo los deja en duelo y posiblemente traumatizados, sino que puede tener consecuencias económicas y de salud duraderas para ellos y para los demás en su familia", dijo la socióloga Emily Smith-Greenaway.

En particular, estudios han demostrado que la muerte repentina de un ser querido puede aumentar el riesgo de depresión, consumo excesivo de alcohol y trastornos de ansiedad y estrés postraumático. El duelo también se ha relacionado con problemas de salud física, como problemas cardiovasculares.

"Nuestros resultados muestran que estos impactos serán sustanciales, afectarán a personas de todas las edades y pueden exacerbar las desigualdades existentes en el duelo y el apoyo social", indicó Ashton Verdery, profesor asociado de sociología, demografía y análisis de datos sociales en la Universidad Estatal de Pensilvania.