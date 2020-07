Putin aún no ha sido vacunado contra el covid-19 ya que la vacuna rusa todavía no está certificada, según su portavoz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aún no ha sido vacunado contra el coronavirus, ya que el medicamento todavía no ha sido certificado, afirmó este lunes el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

"Aún así, probablemente no es muy bueno que el jefe de Estado use una vacuna no certificada", declaró Peskov, respondiendo a las preguntas de los periodistas de si el líder ruso ya había recibido la vacuna contra el covid-19. El portavoz detalló que voluntarios en el país están probando vacunas en diferentes etapas de desarrollo.

Así, virólogos militares rusos están finalizando los ensayos clínicos de una vacuna contra la enfermedad. Este lunes, el segundo y último grupo de 20 participantes en la prueba del fármaco ha sido dado de alta del hospital militar Burdenko de Moscú.

