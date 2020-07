España: Los migrantes indocumentados reclaman no ser olvidados en la crisis del coronavirus

En España, varios colectivos de migrantes sin papeles se manifiestan para exigir su regularización "inmediata y sin condiciones".

Y es que los indocumentados son uno de los grupos más vulnerables —así como uno de los más olvidados— ante la crisis del coronavirus, ya que no reciben prestaciones sociales ni ayudas del Estado.

Uno de ellos es Djibi Chao, un exvendedor ambulante que conversó con RT para compartir su experiencia.

Vendía en el centro de Madrid, pero la pandemia se ha llevado por delante su trabajo informal. Ahora, se unió a una asociación para intentar organizarse, para intentar salir de la crisis lo mejor posible. Al estar indocumentado, no ha recibido ninguna prestación por parte del Gobierno.

"Más vulnerables que nunca"

"Hemos vivido la peor situación, sin recursos ni nada. No queremos ser el grupo olvidado. No tenemos la renta mínima. No tenemos ERTE porque no tenemos papeles", lamenta el mantero.

Más de la mitad de las empleadas domésticas en España, es decir, cerca de 200.000 personas, también se encuentran indocumentadas. Si antes de la crisis su situación era complicada, ahora, dicen, es alarmante.

"[Estamos] más vulnerables que nunca. Hay muchas personas que han quedado en la calle por completo. Tenemos una ley de extranjería que nos lleva a la vulnerabilidad, a esta semiesclavitud donde nos someten", se queja Graciela Gallego Cardona, trabajadora del hogar y los cuidados.

Vivir con miedo

Su colega Gilma Rodríguez ha perdido con la pandemia dos de los cuatro trabajos que tenía por horas y se ha visto obligada a usar sus pocos ahorros para poder subsistir. Pero hay algo que no ha cambiado: el miedo a ser detenida.

"Uno se siente, sabiendo que no está haciendo nada malo, que está trabajando, está prestando un servicio, se siente como si estuviera delinquiendo. Eso es muy duro", cuenta Rodríguez.

Frenar la inequidad

Celso Arango, jefe de Psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, destaca, además, las dificultades de los más desprotegidos en el aspecto psicológico.

"Siempre pagan más los más vulnerables. Entonces, algo que tenemos que plantearnos nosotros desde el punto de vista de la salud mental, pero probablemente es aplicable a nivel general, es cómo conseguir que una crisis como esta no aumente la iniquidad".

En este contexto, los migrantes se manifiestan frente al Congreso de los Diputados para exigir que se regularice su situación. El camino más fácil, aseguran, para que la frase "todos somos iguales ante la Constitución" sea una realidad.

