El Balón de Oro no se entregará por primera vez en sus 64 años de historia debido a la pandemia

La revista France Football no entregará este año el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo debido a las "las circunstancias excepcionales" en las que se encuentra el fútbol a raíz de la pandemia de coronavirus.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKDpic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

La decisión, que se toma por primera vez en la historia del prestigioso galardón, que comenzó en 1956, se debe a que no se dan las "condiciones justas suficientes", indica la revista.

El comunicado explica que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario", y enfatiza que no se pudo preservar la igualdad de condiciones para todos los jugadores "a nivel estadístico" ni tampoco a nivel de preparación.