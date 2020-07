AP y muchos más pondrán en mayúscula la palabra 'negro' pero no 'blanco'

Después de cambiar sus reglas de estilo, el mes pasado, para poner en mayúscula la palabra 'negro' cuando se la emplea en el contexto de raza y cultura, The Associated Press anunció el lunes que no hará lo mismo en el caso de 'blanco'.

Las personas blancas tienen en general una historia y cultura "mucho menos compartidas, y no tienen la experiencia de ser discriminadas por el color de la piel", sugiere la agencia en un comunicado.

Varios medios informativos han revisado sus normas de estilo tras la violenta muerte de George Floyd, las protestas masivas que ese hecho desencadenó en el país y la discusión en la sociedad acerca de los símbolos federales. Así, la semana pasada The New The New anunció que dejaría de lado las reglas de la gramática para poner en mayúscula la palabra 'negro', pero no así 'blanco', en el cotexto de cultura y raza.

Ante la polémica decisión de algunos medios, la Asociación Nacional de Periodistas Negros y algunos eruditos afroamericanos se han pronunciado a favor de que todo lo relacionado con la palabra 'blanco', en el contexto de la raza, también sea puesto con mayúscula.

"Estamos de acuerdo en que el color de piel de los blancos juega con desigualdades e injusticias sistémicas, y queremos que nuestro periodismo explore de manera sólida estos problemas", dijo este lunes John Daniszewski, vicepresidente de estándares de la AP, en un memorando al personal.

Mientras tanto, Columbia Journalism Review, The Canadian Press, Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News y Chicago Tribune se encuentran entre los medios que recientemente notificaron que usarán mayúscula para 'negro' pero no para 'blanco'.

Por su parte, CNN, Fox News y The San Diego Union-Tribune dijeron que escribirán con mayúscula también 'blanco', y que la medida será consistente con los grupos étnicos negros, asiáticos, latinos y otros. Fox, en particular, citó el consejo de la Asociación Nacional de Periodistas Negros.