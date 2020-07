Aseguran que las rampas para personas con movilidad reducida vienen de la antigua Grecia

Los antiguos griegos construyeron rampas de acceso para personas con discapacidad o con movilidad reducida en la entrada de muchos edificios, especialmente, en los templos. A esa conclusión llegó un nuevo estudio publicado en la revista 'Antiquity'.

Según la investigación, las rampas fueron construidas de piedra para que las personas con problemas de desplazamiento pudieran entrar en los templos. Si es así, las rampas, que pueden tener unos 2.300 años de antigüedad, son la prueba más antigua de la arquitectura inclusiva.

Las pruebas de que en la antigua Grecia se construyeron rampas aparecieron hace mucho tiempo, pero los arqueólogos no les prestaron suficiente atención, señaló la autora del estudio, Debbie Sneed, de la Universidad de California, EE.UU.

Sneed se centró en el siglo IV a. C. Durante ese período aparecieron varios templos dedicados al dios de la medicina, Asclepio. La científica investigó los dos templos mejor conservados y observó que tenían más rampas que otros lugares sagrados.

Los investigadores ya habían mencionado las rampas en los templos griegos, pero creen que estas se utilizaban para llevar materiales de construcción o animales para ser sacrificados dentro del edificio. Sneed no está de acuerdo con esta última afirmación, porque los animales eran normalmente sacrificados en la calle, y en los edificios griegos convencionales no hay rampas, por lo que la construcción no está involucrada, asevera.

La autora también compara el templo de Zeus con el de Asclepio: el de Zeus solo tenía dos rampas, mientras que en el de Asclepio había 11 (en 9 edificios separados). En consecuencia, las rampas se construyeron donde había más personas con dificultades de movilidad, sostiene.

Alessandro Pierattini, profesor asistente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame, cree que este estudio propone "una hipótesis interesante que requiere un estudio más profundo".

A su vez, Katja Sporn, jefa del Departamento de Atenas del Instituto Arqueológico Alemán y autora de un trabajo que examina las rampas de los templos en el mundo griego, señala que las mismas se encuentran predominantemente en el Peloponeso, el centro cultural de la antigua Grecia. En ese sentido, piensa que existe la posibilidad de que fueran una tendencia arquitectónica regional y relativamente efímera.