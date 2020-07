FOTOS: Dueño de un restaurante de Nueva York quema la mesa donde solían sentarse Epstein y Maxwell

El dueño del lujoso restaurante '75 Main', ubicado en The Hamptons, en el sector este de Long Island (Nueva York, EE.UU), usó un hacha y un mazo para romper y luego incendiar la mesa en la que solían sentarse Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, informa The New York Post.

"Estoy harto de la mala energía de esta mesa", dijo Zach Erdem, propietario del establecimiento."Cada vez que la veo, pienso en ese enfermo", añadió.

Acusada de seis cargos de abuso sexual y dos de perjurio, Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, fue arrestada el pasado 2 de julio por el FBI en la ciudad estadounidense de Bradford. Epstein, detenido en julio de 2019, fue hallado un mes después sin vida en una cárcel de Nueva York, aparentemente tras haberse suicidado mientras esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.