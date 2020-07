Exempleada de Epstein asegura que el magnate y su expareja tenían un video sexual del príncipe Andrés de Inglaterra

Una exempleada de Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que el año pasado fue hallado sin vida en su celda cuando esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores, aseguró al periódico británico The Sun que un día lo sorprendió a él y a su expareja Ghislaine Maxwell viendo un video en el que aparecía el príncipe Andrés de Inglaterra bailando con una mujer semidesnuda en una habitación.

Tiffany Doe (nombre con el que la exempleada protege su identidad) explica que entró en una de las habitaciones de la vivienda de Epstein en Nueva York, y descubrió a la pareja bromeando mientras miraban el video del duque de York, a quien se referían como "Randy Andy" (Cachondo Andy, en español).

"Estaba buscando a Jeffrey para hablar con él sobre algo y no pude encontrarlo pot ningún lado. [...] No tenía idea de que Ghislaine y Jeffrey estaban allí. Ni siquiera sabía que Ghislaine estaba en la casa", indicó la mujer, de 48 años.

"No sé quién era la niña del video, pero estaba en 'topless'", dijo "Realmente, no puedo decir cuál era su edad. No podía ver a Andrés por completo, así que no sé si estaba vestido o no. Parecía haber sido filmado en una habitación. No creo que Andrés supiera que lo estaban filmando", aseveró la exempleada.

Anteriormente, un examigo de Maxwell comunicó bajo anonimato que ella tendría "una reserva secreta" con videos sexuales del fallecido multimillonario estadounidense, material que preveía emplear en caso de tener que negociar para no ir a la cárcel.

Esas grabaciones implicarían a personas conocidas y ella las habría guardado porque "siempre ha sido muy astuta" y no iba a estar tanto tiempo con Epstein sin tener algo seguro. "Si Ghislaine cae, se llevará a todos con ella", asegura esa antigua amistad de la sospechosa.

Acusada de seis cargos de abuso sexual y dos de perjurio, Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, fue arrestada el pasado 2 de julio por el FBI en la ciudad estadounidense de Bradford. Tras ser detenido en julio de 2019, Epstein fue hallado sin vida un mes después en una cárcel de Nueva York, aparentemente tras haberse suicidado mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, renunció en noviembre del año pasado a su condición de miembro de la realeza por su posible vínculo con Epstein.

Tiffany admitió al periódico que conoció a Epstein cuando tenía 22 años y que él la manipuló para que reclutara niñas para él. Asimismo, la exempleada corroboró las afirmaciones de otra mujer, que se identificó como Jane Doe, y que denunció haber sido obligada por Epstein a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

En 2016, el entonces candidato presidencial, Donald Trump, fue demandado por violación por Jane Doe en la corte federal de Manhattan en Nueva York.