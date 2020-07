¿Cómo fue la lucha contra el covid-19? ¿Qué reservas tiene Moscú? El primer ministro ruso responde a estas y otras preguntas en una entrevista

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha concedido al canal Rossiya 24 su primera entrevista en profundidad desde que asumió el cargo, en la que ha abordado los desafíos que afronta el país por la pandemia de coronavirus, los pronósticos sobre el futuro desarrollo de la situación, las reservas económicas de las que dispone Moscú para apoyar a la población, los proyectos nacionales y otros temas. A continuación, puede leer el texto completo de la entrevista.

- Mijaíl Vladímirovich, usted presentó este miércoles su primer informe anual a la Duma Estatal. Lógicamente, todo giró alrededor de la pandemia, que también le afectó a usted personalmente. ¿Cómo fue posible que el virus le llegara a afectar, y cómo logró recuperarse tan pronto? Dicen que tenía fiebre alta cuando regresó al trabajo.

- Antes que nada, el virus no entiende de cargos. Lamentablemente, es muy peligroso. Todavía no está claro en absoluto cómo se produce la infección por coronavirus, hay muchas opciones. No sé cómo me infecté con coronavirus, lo digo con toda sinceridad. En cuanto a la velocidad de la recuperación, bueno, le diré que esta es una historia difícil, y sí, desafortunadamente, tenía una temperatura alta. Pero en cuanto a lo de "curarme rápidamente", esto no es del todo cierto; fue un proceso bastante complicado. En cuanto comencé a sentirme mejor, inmediatamente regresé al ambiente de trabajo.

Quiero decir que los médicos desempeñaron un papel muy importante en lo que usted llama "una rápida recuperación". Mi madre es una enfermera con muchos años de experiencia, y mi actitud hacia los médicos ha sido muy sentimental desde que era niño, porque, de hecho, siempre estuve rodeado de personas con batas blancas: sus amigas, amigos y conocidos. Le diré más: incluso iba a matricularme en un instituto médico antes de empezar a trabajar en el Servicio de Impuestos, tenía esa idea. Hoy en día, las personas que han enfrentado la infección por coronavirus tienen un gran respeto hacia los médicos, quienes sacrificaron su tiempo, la comunicación con sus familias, sus vidas y su salud. Y, por supuesto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a los médicos el trabajo que están haciendo. Es un trabajo muy difícil, es una interacción constante con los pacientes, y además a nivel psicológico. Y ojalá que los médicos en el mundo trabajen como lo hacen nuestros médicos rusos.

- Ojalá. Mijaíl Vladímirovich, probablemente no me equivoque si digo que el coronavirus con sus síntomas no fue el desafío más difícil para usted. Supongo que imaginó su trabajo de manera diferente cuando se convirtió en primer ministro. ¿Cómo logró adaptarse tan rápido a tareas completamente diferentes?

- Si va a trabajar en el Gobierno, especialmente si le han ofrecido el puesto de primer ministro, entonces, por supuesto, es muy difícil imaginar todo el conjunto de desafíos que puede enfrentar. El presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, me ofreció trabajar en el Gobierno y, por supuesto, el acento se puso en el cumplimiento de las principales tareas y medidas que expresó en su mensaje en enero. La pandemia ha hecho sus propios ajustes. Y, por supuesto, no fue nada fácil cuando la necesidad de implementar las medidas indicadas en el mensaje, proyectos nacionales, objetivos nacionales, de hecho, se cruzó con un desastre como la pandemia, cuando había que tomar, literalmente, decisiones diarias relacionadas con la necesidad del despliegue de un fondo de camas, del desarrollo de métodos apropiados, de la capacitación de especialistas, de la compra y la fabricación de equipos de protección personal. Todo esto fue un desafío muy difícil, así que me parece que son las personas las que deben valorar los resultados. Pero es muy importante que hayamos superado esta etapa difícil, probablemente, como unos de los mejores en el mundo en términos de resultados. Esto se aplica tanto a la letalidad, como a los sistemas de prueba: hoy en día, alrededor de cien sistemas operan en Rusia.

- Por supuesto, y también las vacunas que, según he escuchado, ya han pasado los ensayos clínicos. Mijaíl Vladímirovich, Vladímir Putin dijo entonces que hay dos tareas importantes: salvar la economía y salvar la vida de las personas. Y aquí la elección era, por supuesto, obvia. Pero aun así, haré esta pregunta. Gastamos, probablemente, billones de rublos, mucho dinero, ¿no nos quedamos sin una reserva? Porque la pregunta más común que la gente hace en este momento es si habrá una segunda ola.

- Una pandemia es una situación difícil. La pandemia, en realidad, redujo, como saben, la tasa de crecimiento económico, contrajo los ingresos en todos los niveles del presupuesto y causó daños significativos a un gran número de personas, empresas y organizaciones. En cuanto a nuestros suministros, nuestra reserva, como usted lo llama, quiero asegurar a todos que la estabilidad macroeconómica, los ingresos que se habían recaudado antes de todo eso en todos los niveles del presupuesto de Rusia, nos permiten sentirnos muy cómodos y estables. Creo que, para finales de año, el Fondo de Bienestar Nacional no será inferior a ocho billones de rublos. Esto es lo primero. Lo segundo. Nuestras reservas de oro y divisas son estables, y hoy ascienden a más de 570.000 millones de dólares. Por lo tanto, no hay que preocuparse, hay fondos suficientes para garantizar todos esos objetivos nacionales estratégicos que, como saben, fueron fijados recientemente por decreto presidencial hasta 2030, y los proyectos nacionales en los que estamos trabajando. Bueno, quiero decir que todas las medidas que se tomaron fueron muy claras, dieron sus resultados. Apoyamos la demanda y apoyamos a las personas que se encontraron en una situación difícil. Y, por supuesto, apoyamos a nuestras empresas con una gran cantidad de medidas que se presentaron a escala nacional.

¿Habrá una segunda ola? En estos momentos, estamos registrando una disminución masiva en los casos de coronavirus en todo el país. En Moscú es de, aproximadamente, entre un 0,2 % y un 0,3 %, a escala nacional es un poco menos de un 1 %. Pero la propagación del virus está disminuyendo, al igual que su virulencia. Por lo tanto, en este sentido, los científicos podrán responder a su pregunta si detectan al menos algunos indicios de esto. Hasta ahora, nuestros especialistas y científicos no han observado tales indicios. Por lo tanto, vamos a esperar que, si seguimos las recomendaciones de Rospotrebnadzor y de los médicos, entonces no habrá una segunda ola.

- A menudo se dice que la crisis —y ahora, por supuesto, estamos ante una crisis mundial—, es el momento de las oportunidades. En 2014, también lo dijeron, cuando hubo una crisis, y luego resultó que el sector agrícola pudo aprovechar estas oportunidades. ¿Quizás ahora también podamos ayudar de alguna manera a algunos sectores de la economía rusa, el turismo, por ejemplo? Si no abrimos las fronteras demasiado rápido, ¿quizás nuestros destinos se desarrollarán de una forma más activa?

- El turismo, como usted mencionó, es un área muy importante. Creo que el proyecto nacional 'Turismo' es una respuesta a los desafíos que la pandemia ha planteado hasta la fecha. Y ya hemos recibido la aprobación del presidente, estamos desarrollando las medidas apropiadas para este proyecto y en otoño lo presentaremos a todos. Bueno, será genial descubrir nuestro propio país, porque realmente hay lugares y centros vacacionales maravillosos. Se necesita una buena infraestructura, se necesitan inversiones del sector privado y, por supuesto, boletos baratos para llegar a estos lugares por cualquier medio de transporte.

- Entonces, ¿no hace falta aplazar la apertura de las fronteras para que todo comience a desarrollarse aquí?

- Es mejor crear condiciones para el descanso en su propio país que cerrar las fronteras de manera artificial. Hacen falta las correspondientes inversiones en infraestructura, carreteras, comunicaciones, para que haya gas, agua, todo lo necesario para un descanso cómodo. Hoy en día, además, estamos pensando seriamente en la forma de hacer accesibles los pasajes aéreos, los billetes de ferrocarril, con los cuales, en consecuencia, se podrá llegar a estos lugares de residencia. Realmente espero que estos esfuerzos darán a las personas la posibilidad de elegir dónde descansar. Espero que elijan Rusia.

- Hablando del plan de acción, muy a menudo la implementación de proyectos históricos globales como, por ejemplo, la Nueva Política Económica o las reformas de Stolypin, también querían el desarrollo del país. Pero todo esto eventualmente quedó estancado debido a una administración pública ineficaz. ¿No teme usted que tendrá que enfrentarse a la corrupción, las barreras administrativas y el incumplimiento en las regiones?

- Por supuesto, sin duda, hay que superar las barreras existentes. ¿Cómo pueden superarse? Con el cambio del modelo de gobernanza. Todos están hablando de eso. Hoy en día, estamos analizando todos los sistemas de gobernanza más modernos que existen, incluida la administración pública. En particular, hemos creado un centro encargado de proyectos nacionales, en el que se están probando los últimos adelantos en el campo de los sistemas de gobernanza que se aplicarán, en consecuencia, durante la implementación de proyectos nacionales. Y realmente espero que tal planificación estratégica, el enfoque sistemático y los profesionales que se encargarán de esto nos lleven a los resultados que aspiramos alcanzar para 2030.

- ¿Cuándo podremos sentir estos resultados?

- Por supuesto, vamos a ser juzgados por determinados indicadores de la efectividad del trabajo del Gobierno en la implementación de proyectos nacionales. Estas son cifras concretas: kilómetros de carreteras construidas, casas reparadas. Son los metros cuadrados de viviendas entregadas. Y son estos parámetros los que se presentarán públicamente después de los correspondientes ajustes en relación con el cambio en los objetivos nacionales. Y serán aprobados en otoño. Son estas cifras concretas con las que será posible juzgar la eficiencia del trabajo tanto del Gobierno como de los sectores de la economía.

- Ahora a menudo escuchamos esas palabras: proyectos nacionales, objetivos nacionales, plan nacional, enmiendas a la Constitución. ¿Significa esto que nuestras prioridades están? ¿Y es posible ahora, en condiciones tan cambiantes, establecer planes de largo alcance y fijar plazos claros?

- Nuestras prioridades no están cambiando. Por lo que respecta a las enmiendas a la Constitución, solo consolidaron las prioridades, apoyadas por la mayoría de nuestra población al votar por estas enmiendas. Y los proyectos nacionales, hoy en día, son una herramienta para lograr los objetivos nacionales. Por lo tanto, como usted bien ha dicho, lo importante es cómo lograr estos objetivos, cómo organizar el trabajo, cómo cambiar el modelo de gobernanza. Creo que, en este sentido, hoy en día hay claridad tanto a nivel estratégico como a nivel ejecutivo. Y solo queda una cosa por hacer: actuar.

- Acaba de hablar sobre proyectos nacionales e infraestructurales. Todo esto requiere monitoreo constante, minuto a minuto, probablemente. ¿Entonces? ¿Están siempre 'online'?

- Miembros del Gobierno, vice primeros ministros a veces trabajan las 24 horas. Dependiendo del tiempo que requiere la situación general. La pandemia ha conllevado modificaciones en nuestras vidas. El presidente trabaja con nosotros las 24 horas, estamos siempre en contacto. Y en este sentido, tal vez, el tiempo de descanso sigue siendo pequeño. Hoy contamos con un equipo de Gobierno, que trabaja en primer lugar para realizar su función principal de servir a las personas, facilitar el trabajo en el país y construir todos los servicios del estado en torno a la persona.

