Australianos que no puedan suspender el trabajo mientras esperan por la prueba del coronavirus recibirán 300 dólares

Más de la mitad de los habitantes de Victoria incumplen la norma de quedarse en casa hasta tener los resultados del test, ya que no quieren perder dinero.

Los residentes del estado Victoria, en Australia, que no puedan ausentarse del trabajo para hacerse la prueba del coronavirus y esperar por los resultados, viéndose obligados a hacerlo en su tiempo libre, recibirán un pago de 300 dólares australianos (unos 213 dólares estadounidenses), anunció el primer ministro, Daniel Andrews.

La medida ayudará a las personas que no pueden recurrir a una licencia por enfermedad, aunque tienen que aislarse mientras esperan el resultado de la prueba. Además, podrán recibir un pago adicional de 1.500 dólares (unos 1.060 dólares estadounidenses) en caso de resultado positivo, para compensar las posibles ganancias perdidas durante el período de confinamiento.

Anteriormente se dio a conocer que 53% de los victorianos no se quedan en sus casas a la espera de esos resultados, ya que no quieren perder dinero.

"Lo que tenemos en este momento son personas que no se sienten bien, pero que no quieren ir y hacerse rápido la prueba porque tienen miedo de no poder ir luego a trabajar", declaró Andrews.

Este miércoles, el estado de Victoria registró 484 nuevos contagios por coronavirus, lo que marca un récord en el conteo diario desde el inicio de la pandemia.