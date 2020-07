Un día se despertó con un brazo adormecido: era una mujer sana, no tenía síntomas comunes y el coronavirus casi la mata

No tenía dificultades respiratorias ni tos ni fiebre. Tampoco perdió el sentido del gusto u olfato y no pertenecía a la categoría de riesgo. Los médicos no podían entender por qué su cuerpo empezó a atacarse a sí mismo.