El principal epidemiólogo de EE.UU. explica dónde sentarse mejor en un restaurante y por qué no viaja en avión

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, recomienda a las personas que acuden a restaurantes que se sienten en lugares al aire libre para evitar contagiarse de covid-19.

En una entrevista telefónica con el portal MarketWatch, Fauci dijo que existe un mayor riesgo de contagio en el interior de un establecimiento. "Si va a un restaurante, intente ocupar asientos al aire libre donde la distancia entre las mesas sea la adecuada", sugirió el principal epidemiólogo de EE.UU., que confesó que, de momento, él no acude a restaurantes.

Fauci, de 79 años, también declaró que en las actuales circunstancias no tomaría un vuelo transatlántico, porque él se encuentra en la categoría de riesgo. "No me gustaría contagiarme, y hay riesgo de ello a bordo de un avión, particularmente con la cantidad de infecciones que están ocurriendo en este momento" en Estados Unidos, agregó.

La amenaza en las próximas estaciones del año

Asimismo, advirtió que la situación pandémica podría empeorar con la llegada del otoño y el invierno, estaciones que se caracterizan por la presencia de la gripe. "Espero que no sea el caso, pero tenemos una actividad significativa de covid-19 a medida que avanzamos en la temporada de otoño e invierno. Eso podría ser problemático y complicaría las cosas, porque son dos infecciones respiratorias que circulan juntas", señaló el funcionario, instando a la población a vacunarse contra la gripe.

En EE.UU., en las últimas semanas la tasa diaria de nuevos casos confirmados de coronavirus oscila entre los 50.000 y 70.000. De momento en ese país se ha registrado un total de más de 4 millones de contagios y más de 144.000 muertes. En cuanto a una vacuna efectiva contra el covid-19, Fauci prevé que podría estar lista para finales de este año o primeros de 2021.