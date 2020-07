"He vuelto": Mike Tyson anuncia su regreso al cuadrilátero en un combate de exhibición contra Roy Jones Jr.

Mike Tyson, excampeón del mundo de boxeo en los pesos pesados, volverá al ring el próximo 12 de septiembre para enfrentarse a Roy Jones Jr., campeón mundial de cuatro divisiones, en un combate de exhibición que se celebrará en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson (California, EE.UU.), según lo anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter.

La pelea, de ocho asaltos, formará parte de un evento de tres horas retransmitido por pago por la plataforma virtual de redes sociales y música Triller. Asimismo, se sabe que el espectáculo deportivo contará con una cartelera "significativa" y con actuaciones musicales.

Pelea de titanes

Tyson, de 54 años, se convirtió en 1986 en el campeón de pesos pesados más joven de la historia tras derrotar con 20 años a Trevor Berbick. Cuenta con un palmarés de 50 victorias en sus 58 combates como profesional. El boxeador se retiró en 2005 tras perder ante Kevin McBride.

"He vuelto", reza el mensaje del luchador. Asimismo, en una entrevista concedida a ESPN aseguró que su regreso se debe a que se siente en forma y con la capacidad de volver a luchar. "El hecho de que tengamos 54 años no significa que tengamos que comenzar una nueva carrera y que nuestras vidas hayan terminado por completo", explicó.

De hecho, el mes pasado Tyson publicó en sus redes sociales imágenes de varios entrenamientos en los que mostraba la velocidad y potencia que aún conserva dentro de un cuadrilátero. En la grabación se apreciaba al legendario púgil estadounidense lanzando una serie de golpes contra un asistente.

"Espécimen infernal"

Jones Jr., nacido en EE.UU. pero nacionalizado ruso en 2015, es tres años más joven. Se retiró después de imponerse a Scott Sigmon en 2015, tras haber ganado 66 combates y haber perdido solo nueve a lo largo de su carrera.

"He estado tratando de disfrutar la jubilación, pero la gente no parece querer que me jubile", dijo el mes pasado. "Siguen llamándome y me dicen 'Mike quiere volver' y 'serías un gran oponente para Mike'", añade el púgil. "Siempre quisimos verlo, pero lo hubiera preferido entonces", reconoció Jones Jr., destacando que Tyson sigue siendo un "espécimen infernal" y un "problema con el que lidiar".

También se ha confirmadoque el exjugador de baloncesto Nate Robinson, tres veces campeón del concurso de mates de la NBA, formará parte del evento. Este será su primer combate de boxeo y se enfrentará al 'youtuber' Jake Paul, que ya ha disputado dos peleas, la última de ellas el pasado mes de enero contra el también 'youtuber' AnEsoGib, al que venció por nocaut técnico.

