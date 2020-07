VIDEO: Un policía colombiano exige a una mujer que se ponga mascarilla y ella le escupe a la cara

La agresora, que aún no ha sido identificada, proclamó que no cree en el coronavirus.

Una mujer escupió a un guardia de seguridad que le exigió que se pusiera mascarilla antes de entrar en un conjunto residencial del Municipio de Bello (Antioquia, Colombia), informan medios locales.

Las cámaras de seguridad del sitio captaron el momento en que la mujer se enfada por la petición del vigilante, se gira y le lanza un escupitajo, al tiempo que asegura que no cree en el coronavirus. "Enseguida me agrede, me empuja, me escupe en la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros", expresó el vigilante.

El video del suceso se viralizó rápidamente en las redes sociales, causando indignación entre los usuarios. La agresora que aún no ha sido identificada, podría enfrentarse a entre cuatro y ocho años por el delito de violación de las medidas sanitarias, contemplado en el Código Penal.