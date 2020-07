Funcionarios estadounidenses habrían forzado la puerta trasera del consulado de China en Houston tras el cierre

Live from #Houson: #US officials failed to enter any of the three gates of the (former) #CCP consulate as the doors are locked. 現場直擊:#美國 官員 圍着 #中共 (前)休士頓 領館繞了一圈,三個門哪個也進不去,敢情中共沒把鎖匙交出來。 pic.twitter.com/1HvywSLcKW