Corte de Chile revoca el arresto domiciliario y dicta prisión preventiva contra el violador Martín Pradenas

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó este viernes la medida de arresto domiciliario y dictó prisión preventiva contra Martín Padrenas Durr, acusado de violar a Antonia Barra, una joven de 21 años que se suicidó tras la agresión sexual.

Este viernes, la Corte de Temuco realizó una audiencia para revisar la medida cautelar impuesta a Martín Padrenas, tras las fuertes protestas que generó la decisión del juez Federico Gutiérrez de rechazar la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.

La Segunda Sala del tribunal consideró que la libertad del acusado de los delitos de abuso sexual y violación perpetrados entre 2010 y 2019, constituye "un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y para el éxito de la investigación".

Esta sentencia contradijo lo expuesto por el Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 22 de julio consideró que no existían indicios suficientes para sostener las imputaciones.

Para justificar la medida cautelar de prisión preventiva, la Corte de Temuco hizo mención al "contexto en el cual se produjeron las diversas agresiones sexuales, que son encuadrables dentro del fenómeno de la violencia de género".

El caso de Antonia

A mediados de septiembre de 2019, Padrenas abusó sexualmente de Barra en una cabaña de Pucón, en la región de la Araucanía, al sur de Chile. La joven de 21 años no estaba consciente.

"Lo único que me acuerdo fue como haberme despertado, o estar más consciente y el hueón estaba arriba mío y yo le dije 'sale mierda'. Me sentí… y me fui (de la pieza)", contó Barra a sus amigos en varios mensajes de voz.

Menos de un mes después de la violación, Barra se suicidó, generando mucha conmoción en el país sudamericano. El caso llevó a que varias mujeres denunciaran a Padrenas. El hombre de 28 años terminó acusado de dos violaciones y cuatro abusos sexuales cometidos en contra de cinco víctimas, algunas de ellas menores de edad.