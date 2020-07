Trump reinterpreta un "anticuado" tratado de armas y autoriza la venta de drones de EE.UU. al extranjero

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reinterpretado el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), alcanzado en tiempos de la Guerra Fría, con el fin de permitir que los contratistas de defensa estadounidenses puedan vender a otras naciones más drones fabricados en el país.

Bajo las nuevas reglas, los vehículos aéreos no tripulados que vuelan a velocidades inferiores a 800 kilómetros por hora, incluyendo el dron Reaper de General Atomics y el avión espía Global Hawk de Northrop Grumman, serán reclasificados a una categoría inferior, lo que alivia las restricciones de ventas.

En un comunicado de la Casa Blanca emitido este viernes, se indica que "aunque el RCTM es fundamental para ralentizar la proliferación y promover la paz y seguridad, requiere urgentemente una modernización en lo que respecta a EE.UU.", y se recuerda que "los estándares del RCTM tienen más de tres décadas de antigüedad", mientras que las tecnologías modernas evolucionan rápido.

"Estas normas anticuadas no solo dan una ventaja injusta a los países que no pertenecen al RCTM y perjudican a la industria de EE.UU., sino que también obstaculizan nuestra capacidad de disuasión en el extranjero al poner en desventaja a nuestros socios y aliados con una tecnología mediocre", constata el comunicado, en el que se agrega que más de dos años de debates con los socios del pacto "no han podido producir un consenso sobre esta reforma pendiente".

El Régimen de Control de Tecnología de Misiles es un entendimiento político de carácter informal alcanzado en 1987, del que llegaron a formar parte 35 países. El mismo tiene como objetivo limitar la proliferación de misiles y tecnologías de su fabricación y controla las exportaciones de materiales y tecnologías —ante todo vehículos aéreos no tripulados— que podrían utilizarse para crear estas armas.

El cambio emprendido por Trump podría permitir la venta de drones estadounidenses a países como Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que no han podido comprarlos por restricciones previstas por el RCTM.

La reinterpretación del RCTM podría ser parte una política más amplia del Gobierno de EE.UU. de vender más armas al extranjero. Así, la Administración de Trump ya retiró al país de una serie de acuerdos internacionales en materia de armamento, como el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) y el Tratado de Cielos Abiertos.