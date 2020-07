Aseguran que las personas con rasgos narcisistas o psicópatas son menos propensos a cumplir las restricciones por el coronavirus

Dos nuevos estudios realizados en Polonia concluyeron que las personas con rasgos de personalidad como narcisismo y psicopatía tienen menos probabilidades de cumplir las reglas del uso de mascarillas o de obedecer al confinamiento.

Las dos investigaciones, ambas publicadas en la revista Personality and Individual Differences (Personalidad y diferencias individuales), fueron llevadas a cabo por científicos de la Universidad de Varsovia y la Universidad SWPS de Ciencias Sociales y Humanidades en Poznan. Descubrieron que rasgos como el narcisismo y la psicopatía hacen a la gente pensar que las reglas no funcionan, o simplemente no les importan los demás.

En los estudios participaron alrededor de 1.000 personas, a los que hicieron preguntas sobre la amenaza del coronavirus y la probabilidad de que sigan las reglas.

El autor principal de una de las investigaciones, el Dr. Bartlomiej Nowak, señaló que su estudio reforzó la teoría de que las personas con rasgos de la llamada 'tríada oscura' (narcisismo, psicopatía y maquiavelismo), tienden a ignorar las medidas preventivas del covid-19. "Estos hallazgos son congruentes con el hecho de que las personas que tienen un alto nivel de estos rasgos son más impulsivos, se centran en el interés personal y tienden a asumir riesgos".

Según el estudio, las personas con tendencias narcisistas o psicópatas vieron las restricciones como una voluntad impuesta por el Gobierno.

No obstante, la coautora del estudio, Magdalena Zemojtel-Piotrowska, admitió que la investigación fue limitada. "Nuestro estudio se realizó en una cultura: una sociedad europea estable y próspera, no gravemente afectada por el coronavirus", afirmó a PsyPost.

La nación europea de 38 millones de habitantes ha sufrido solo 1.642 muertes, lo que puede significar que la amenaza percibida del virus no es tan alta entre los ciudadanos.