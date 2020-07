Los 6 'pasos a un lado' de Tik Tok para desmarcarse de China y evitar que lo prohíban en EE.UU.

La plataforma TikTok, de enorme popularidad entre los adolescentes estadounidenses, es objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores y legisladores de EE.UU., que temen que la información personal de los usuarios caiga en manos del Gobierno chino.

El propietario de la aplicación, ByteDance, ha negado reiteradamente las acusaciones contra TikTok sobre supuesta recopilación de información de usuarios para las autoridades del gigante asiático.

Por su parte, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de EE.UU. aprobó por unanimidad el pasado 22 de julio una iniciativa para prohibir el uso de la aplicación de la red social TikTok en los dispositivos de propiedad gubernamental.

En medio de esta situación, la aplicación ha dado seis pasos que parecen destinados a mostrar su compromiso con Estados Unidos y mostrar su independencia operativa respecto de su propietaria china y del Gobierno del país asiático, según la revista Fortune.

TikTok crea puestos de trabajo en EE.UU.

A comienzos de 2020, TikTok tenía 500 empleados a jornada completa en EE.UU., cifra que ya ha alcanzado las 1.400 personas. Este martes, el servicio de alojamiento de videos ha anunciado que planea contratar 10.000 nuevos empleados en el país norteamericano en puestos bien remunerados para un plazo de tres años, según CNBC.

Emplea cabilderos para 'limpiar' su nombre

Además de crear nuevos puestos de trabajo, TikTok también contrata a cabilderos para actuar en su nombre en Washington y persuadir a los legisladores de que está comprometido con las regulaciones de EE.UU. y no está conectado con el Gobierno chino. Según The New York Times, este año la empresa ya ha contratado a más de 35 de ellos.

Creación de centros de transparencia

Además, el pasado mes de marzo TikTok anunció la creación de un centro de transparencia en su oficina de Los Angeles para "proporcionar a los expertos externos la oportunidad de ver directamente cómo los equipos de TikTok realizan día a día un trabajo desafiante, pero de importancia crítica, de moderar el contenido en la plataforma".

TikTok fue criticado en año pasado por censurar contenido calificado como políticamente sensible para el Gobierno de China, algo que niega el servicio de alojamiento de videos. En noviembre, TikTok bloqueó la cuenta de una usuaria estadounidense que criticó al Gobierno chino por sus políticas en relación a la etnia uigur, según The Verge. La usuaria fue desbloqueada y la compañía dijo que "un error de moderación humana" causó la eliminación del video.

Localización

Asimismo, la empresa se ha esforzado en localizar sus negocios en EE.UU. y ha contratado a Kevin Mayer, que era el jefe de Direct-to-Consumer & International, una división empresarial de Walt Disney, como director ejecutivo de TikTok.

"TikTok está dirigido por un director ejecutivo estadounidense, con cientos de empleados y líderes clave en materia de seguridad, protección, productos y políticas públicas en Estados Unidos", dijo este mes un portavoz de la compañía a CNBC.

Distanciamiento de Pekín

Después de que el Gobierno chino promulgara una controvertida ley de seguridad nacional en Hong Kong, Google, Facebook, Twitter y otras redes anunciaron que estaban frenando algunas operaciones en la región mientras revisaban la ley.

Por su parte, TikTok anunció el pasado 6 de julio que "a la luz de los recientes acontecimientos", se retiraba por completo del territorio de Hong Kong. Algunos analistas sostienen que la decisión de retirarse de Hong Kong fue una respuesta directa a la ley y un esfuerzo de TikTok para marcar distancias con Pekín, pese a que la compañía no nombró como motivo de sus acciones la polémica ley.

Venta potencial

Algunos inversores de ByteDance con sede en Estados Unidos se encuentran en conversaciones con la administración de ByteDance en China para comprar una participación mayoritaria en TikTok, según informó este martes The Information.

Esta venta potencial haría que TikTok fuera propiedad mayoritaria de accionistas estadounidenses en lugar de ByteDance, con sede en Pekín. De esta forma, la empresa, posiblemente, podría convencer a los legisladores estadounidenses de que no es necesaria una prohibición total de TikTok en el país.

