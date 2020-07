Quim Torra avisa de un nuevo confinamiento en Cataluña si la situación no revierte en diez días

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha advertido este lunes que la comunidad autónoma se encuentra "ante los diez días más importantes de este verano" y que, si la población no tiene una actitud responsable y el número de contagios continúa con el aumento exponencial que se ha observado en las últimas semanas, Cataluña podría volver a la situación de confinamiento.

Así, el presidente regional ha pedido "un gran esfuerzo de participación ciudadana como un deber cívico histórico para enderezar la situación", con el propósito de "poder evitar nuevas y más restrictivas medidas que nadie desea".

La semana pasada el Gobierno de Cataluña ya aprobó diversas medidas restrictivas para frenar el avance de la epidemia de coronavirus en el área metropolitana de Barcelona. En 60 municipios prohibió las reuniones de más de 10 personas, limitó el aforo de negocios de restauración al 50 %, limitó el horario de los locales de ocio nocturno y recomendó a la población no salir de casa salvo en caso necesario.

Además, después de que la patronal de la gran empresa Foment del Treball haya pedido no volver al confinamiento y de que se haya criticado las restricciones decretadas en el sector del ocio, Torra ha avisado de que contempla adoptar cualquier tipo de medida: "Tomaré las decisiones que sean necesarias sin que me tiemble el pulso. No me doblegará ninguna presión ni ningún 'lobby'. Para proteger la salud de los más vulnerables, haré lo que haga falta hacer. Y asumo toda la responsabilidad", ha concluido.

En los últimos siete días se notificaron en Cataluña, actualmente la región de España más afectada por la epidemia, 5.470 nuevos positivos, un aumento significativo comparado con los 3.485 casos diagnosticados la semana anterior.