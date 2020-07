Amigos y familiares rechazan la hipótesis del suicidio de un voluntario italiano de la ONU en Colombia

En Italia ha causado conmoción la muerte de Mario Paciolla, un joven colaborador de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.

El cuerpo de Paciolla, de 33 años, fue encontrado el pasado 15 de julio en la vivienda donde residía. El joven trabajaba en la zona de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur del país sudamericano, donde la misión de la ONU verifica el avance del proceso de paz.

La información, aunque sin mayores detalles, fue confirmada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que "adelanta una investigación interna y sigue de cerca las investigaciones de las autoridades colombianas para determinar las causas del fallecimiento".

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y amigo Carmine Mario Paciolla y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Agradecemos las numerosas voces de solidaridad para nuestro equipo. — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) July 16, 2020

Según los relatos, ese día el joven no llegó a laborar. Sus compañeros lo llamaron y al no contestar su teléfono, decidieron ir a su vivienda. "No abrió, por lo que le pedimos a la persona que le arrendaba el apartamento que abriera, ya nos empezábamos a preocupar. Y fue así como lo encontramos muerto, y de inmediato se llamó a la Policía", dijo uno de los testigos, citado por el diario colombiano El Tiempo.

El cuerpo del extranjero fue trasladado a Florencia, Caquetá, a la sede de Medicina Legal, donde se habría realizado la necropsia. La primera hipótesis que entregó la Policía a la Fiscalía fue que se trató de un suicidio.

Rechazan la versión de la Policía

El pasado viernes 24 de julio, el cuerpo del voluntario llegó a Italia. Su familia, organizaciones de derechos humanos y autoridades del país europeo rechazan la versión colombiana del suicidio.

Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles, de donde era oriundo Paciolla, se unió a la campaña para pedir "verdad y justicia" por este hecho.

"Nápoles es el protagonista en este momento en todos sus componentes para la búsqueda de la verdad y para hacer justicia en esta absurda muerte de un niño que está firmemente comprometido con sus ideales", dijo el burgomaestre, citado por el portal italiano Fanpage.

Amigos y familiares lanzaron una petición en el sitio web Change.org, donde piden la aclaración de este suceso. En el texto, en el que rechazan la versión del suicidio, señalan que Paciolla tenía previsto regresar a Italia el 20 de julio y había contactado a sus familiares, a quienes informó que se había sentido "amenazado" en el lugar donde desempeñaba el voluntariado.

Claudia Julieta Duque, una amiga del voluntario de la ONU, detalló, en un texto para El Espectador, que su muerte ocurrió a menos de 24 horas de la entrega en Nueva York del último informe de la Misión de Verificación de la ONU.

"Ese informe debía recoger tus hallazgos como voluntario de esa organización en el departamento del Caquetá, pero, tal y como pasó con tu muerte, la ONU guardó silencio", menciona en el texto.