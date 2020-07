"Cuando venden 'falopa' con las ambulancias los tengo que cubrir": la frase de un intendente argentino imputado por protección al narcotráfico

Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz, en Buenos Aires, será investigado por presunto encubrimiento agravado, luego de la difusión de un video en el que aparentemente se autoincrimina.

Mario Ishii, intendente de la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue imputado este lunes por el delito de encubrimiento agravado de narcotráfico, luego de que trascendiera un video con declaraciones suyas que derivaron en un escándalo político, según informó La Voz.

Las imágenes fueron grabadas en el contexto de una protesta de empleados municipales que manejan las ambulancias, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Frente al intendente, los trabajadores se quejaban por la cantidad de horas que tienen asignadas para cumplir la tarea.

"Cuando se mandan cagadas, yo los tengo que cubrir, como cuando estaban vendiendo falopa [droga] con las ambulancias", se queja Ishii en la grabación. Y señala que quiere quedarse con los que "tengan ganas de laburar (trabajar)", y que el resto puede volverse a su casa.

Al final del video, el intendente de Jose C Paz, Mario Ishi, dice que tiene que “cubrir a los que venden falopa” pic.twitter.com/VreD7ksSZ4 — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) July 24, 2020

Las palabras del intendente peronista motivaron una serie de denuncias y pedidos de renuncia por parte de la oposición. Desde el macrismo pusieron énfasis en el combate al narco que desarrolló el Gobierno anterior durante su gestión.

"Nos costó tanto derribar los búnkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos, duele", dijo desde su cuenta de Twitter Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Y pidió una reacción inmediata del gobernador actual, el kirchnerista Axel Kicillof.

Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses. pic.twitter.com/vP7a4LkJEu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 25, 2020

Este lunes, el jefe del Gabinete provincial, Carlos Bianco, respaldó a Ishii y dijo que sus palabras fueron "sacadas de contexto". También aseguró que el Gobierno bonaerense está "muy conforme" con él porque "trabaja, le pone el cuerpo a los problemas y los soluciona".

Según el propio Ishii, quien debió presentarse a declarar esta jornada ante la Justicia pero no lo hizo, cuando dijo 'falopa' se refería a ansiolíticos de uso legal como el Alplax (Alprazolam) o el Rivotril (clonazepam), que tampoco deberían venderse en una ambulancia. Más allá de ello, lo cierto es que en Argentina la palabra 'falopa' se suele usar para referirse a drogas ilegales, como la marihuana o la cocaína.

Por su parte, el abogado del jefe comunal, Oscar Paoletti, afirmó que Ishii hizo una "mala declaración", pero que no existe encubrimiento porque en las ambulancias no se venden estupefacientes. "Si hubiera encontrado pruebas de venta de droga, hubiese hecho él la denuncia", aseguró el letrado.

A pesar de las presiones, el polémico intendente dejó en claro que no abandonará su cargo: "No voy a renunciar, a mí me eligió la gente. Después de la pandemia, si quedo vivo, voy a ver qué hago".