Netanyahu tras supuesta incursión de Hezbolá: "Quien se atreva a probar a las FDI se pone en peligro a sí mismo y al país desde el que opera"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso televisado desde Tel Aviv, ha insistido la noche de este lunes en que unas horas antes varios integrantes de Hezbolá se adentraron desde el Líbano en el territorio controlado por Israel, aunque representantes de este movimiento chiita negaron tal "incursión", tachando las afirmaciones de "absolutamente falsas".

Netanyahu ha mantenido su postura, diciendo al movimiento que está "jugando con fuego" y declarando que "Hezbolá y el Líbano tienen plena responsabilidad por este incidente y cualquier ataque desde el territorio libanés contra Israel". "Cualquiera que se atreva a probar el poder de las Fuerzas de Defensa de Israel se pondrá en peligro a sí mismo y al país desde el que opera", ha advertido el primer ministro.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha prometido una respuesta poderosa tras un "incidente de seguridad" en el área de las granjas de Shebaa, un territorio en disputa, ocupado por Israel en 1967. Según las FDI, una célula de 3 o 4 integrantes de Hezbolá cruzó la frontera desde el Líbano y se adentró varios metros, tras lo cual las FDI abrieron fuego, obligando a los milicianos a retroceder.

No obstante, desde Hezbolá han negado el citado intento de incursión, diciendo en un comunicado que las FDI tomaron "medidas nerviosas", disparando contra las granjas Shebaa. "Todo lo que el enemigo afirma en los medios sobre frustrar una operación de infiltración desde el territorio libanés hacia la Palestina ocupada, así como hablar sobre la caída de mártires y miembros heridos de Hezbolá en las operaciones de bombardeo que tuvieron lugar en las cercanías de los sitios de ocupación en las granjas de Shebaa es absolutamente falso", reza el comunicado del movimiento chiita, citado por The Times of Israel.